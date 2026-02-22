İğnesiz aşı dönemi başlayabilir: Burun spreyiyle güçlü bağışıklık

Bilim insanları, tek bir aşıyla farklı virüs, bakteri ve alerjenlere karşı koruma sağlamayı hedefleyen deneysel bir burun spreyi aşısı geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan erken aşama deneylerde aşının, COVID-19'a neden olan koronavirüsler başta olmak üzere çeşitli bakterilere ve ev tozu akarına karşı etkili koruma sağladığı görüldü.

Araştırmaya göre aşı, klasik aşılardan farklı olarak yalnızca belirli mikropları hedefleyen bağışıklık sistemini değil, aynı zamanda vücudun ilk savunma hattı olan doğuştan bağışıklığı da aktive ediyor. Bu sayede akciğerlerde uzun süreli ve geniş kapsamlı bir koruma oluşuyor.

Uzmanlar sonuçların umut verici olduğunu ancak aşının insanlar için güvenli ve etkili olduğunun anlaşılması adına klinik deneylerin yapılması gerektiğini vurguluyor. Eğer başarılı olursa, gelecekte solunum yolu hastalıklarına karşı daha kapsamlı koruma sağlayan yeni nesil aşıların yolu açılabilir.