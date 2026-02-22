Sesiniz dijital parmak iziniz olabilir! Bilim insanlarından kritik açıklama

Yeni bir araştırmaya göre, insanların sesi sandığından çok daha fazla kişisel bilgi barındırıyor ve yapay zeka teknolojileri bu verileri kötü amaçlarla kullanabilir. Bilim insanları, konuşma tonu, kelime seçimi ve ses özelliklerinin kişinin eğitim düzeyi, sağlık durumu gibi pek çok konuda ipuçları verebildiğini belirtiyor.

Araştırmacılar, olası gizlilik ihlallerini önlemek için sesli verilerde yalnızca gerekli bilgilerin aktarılmasını sağlayan yeni güvenlik yöntemleri geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre yapay zeka doğru sınırlarla kullanıldığında faydalı olabilir, ancak ses verilerinin korunması geleceğin en önemli gizlilik sorunlarından biri haline gelebilir.