Tıp kitaplarında yenilik zamanı! Türkiye’nin ilk özgün medikal illüstrasyon serisi...

Türkiye'de yayımlanan tıp kitaplarının büyük bölümünde var olan görsel eksikliğinden yola çıkılarak profesyonel ressam tarafından hazırlanmış, özgün medikal illüstrasyonlara sahip tıp serisi hayata geçirildi. Anatomi ve dahiliye kitapları için hazırlanan özel görsellerle Türkiye'deki tıp kitaplarının uluslararası arenaya çıkmasının önündeki engellerin kaldırması hedefleniyor. Dahiliye ve Gastroentroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bugüne kadar yayımlanan tıp kitaplarının büyük bölümünde ya görsel bulunmadığını ya da internetten alınan ve çoğu zaman izinsiz görsellerin kullanılmasının tercih edildiğini söyledi.

Türkiye'de tıp eğitiminde ders anlatımının genellikle slaytlar ve fotokopi materyali üzerinden yürütüldüğünü dile getiren Buğdacı, ilk kez profesyonel ressam tarafından hazırlanmış ve tamamen özgün medikal illüstrasyonlara sahip bir tıp serisini hayata geçirdiklerini anlattı. Prof. Dr. Buğdacı dahiliye, kadın doğum ve pediatri gibi alanlarda ağırlıklı yurt dışındaki ünlü yayınevlerinin kaynakların kullanıldığını aktararak, yerli yayıncılıkta temel sorunun görsel altyapıda ve özgün çizimlerdeki eksiklikler olduğunu aktardı.

Medikal illüstrasyon alanında ülkenin yeterince gelişmediğini belirten Buğdacı, bazı fakültelerde sınırlı sayıda kitap çalışması yapıldığını kaydetti."Uluslararası kalitede görselleri olan seri ortaya koyduk" Anatomi, dahiliye ve diğer branşlarda da özgün çizimleri olan bir kitap ortaya koyduklarını ifade eden Buğdacı, uluslararası yayıncılıkta görselin belirleyici olduğuna işaret etti. Buğdacı, "Uluslararası açılamamanın nedeni o. Dergilerimizin üst sıralara çıkmamasının nedeni o. Bir şeyin albenisi için görselin olması gerekiyor. Çalışmamız tıp kitapçılığı ve dergiciliği açısından bir dönüm noktası olabilecek bir konumda. Uluslararası kalitede görselleri olan bir seri ortaya koymuş olduk." ifadelerini kullandı.

Çizimlerin tamamen bireysel çabalarla bir ressama çizdirdiklerini kaydeden Buğdacı, "Benzer görsellerin tamamını arkadaşımıza verdik. Her birini tek tek çizmeye çalıştı. Zaman zaman hataları oldu, düzelttik. 'Kemik rengi böyle olmalı, kas rengi şöyle olmalı.' diye defalarca çalıştık." bilgisini verdi. Medikal illüstrasyonun bir işin kalitesi olduğuna dikkati çeken Buğdacı, illüstrasyonsuz bir kitabın boyasız araba gibi düşünebileceğini aktardı."Bu seri çok özgün, hibrit bir çalışma"

Kitapları hazırlayan yayınevinin üst yöneticisi (CEO) Erol Biroğlu ise Türkiye'de tıp yayıncılığının yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlattı. Türkiye'nin temel tıp bilimlerinde içerik üretiminde güçlü olduğuna, tıbbi çizimler noktasında sorun yaşandığına dikkati çeken Biroğlu, "Bir kitabın metnini üretmek kolay. Çünkü güçlü bir akademik birikimimiz var. Ama tıbbi çizimler noktasına geldiğimizde kitap üretmekte takılıyoruz. Bu alan, bugüne kadar bireysel çabalarla bir yere kadar gelmiş." diye konuştu. Biroğlu, Türkiye'de yabancı bir kaynaktan alınan illüstrasyonu kitapta kullanılabildiğini ancak bunun başka bir dilde yayımlanamadığını dile getirdi.

Türkiye'nin çok güçlü akademik birikiminin özgün çizimlerle desteklenmesi halinde kitapları İngilizceye, Arapçaya ve başka dillere çevirebileceklerini aktaran Biroğlu, şunları kaydetti: "Yeni seriyle birlikte toplam 20 kitabın yayımlanmasını planlıyoruz. Bu seri çok özgün ve hibrit bir çalışma. Hem kitap var hem online eğitim var hem de öğrenciyi destekleyecek yapay zeka modülleri bulunuyor." şeklinde konuştu.