Veri depolamada devrim: Akıllı camla 10 bin yıl güvenli saklama!

Bilim insanları, insanlığın ürettiği devasa veriyi binlerce yıl boyunca koruyabilecek "akıllı cam" teknolojisi geliştirdi. Bu teknolojinin merkezinde, Türkiye'nin dünyadaki en büyük rezervine sahip olduğu bor minerali bulunuyor.

Microsoft'un Project Silica ekibi tarafından geliştirilen yöntemle, dijital veriler lazerle borosilikat cama kodlanıyor ve küçük bir cam parçasına yaklaşık 5 terabayt veri sığdırılabiliyor. Bu miktar, 2 milyon kitap veya 5 bin yüksek çözünürlüklü filme denk geliyor. Camlar, verileri 10 bin yıl boyunca bozulmadan saklayabiliyor ve 290 dereceye kadar sıcaklığa dayanabiliyor.

Günümüzde internet dünyası her gün milyarlarca gigabayt veri üretiyor; ancak mevcut sabit diskler genellikle 20 yılın ardından bozuluyor. Yeni cam teknolojisi, bu sorunu aşarak verilerin kalıcı ve güvenli şekilde depolanmasını sağlıyor.

Uzmanlar, bor minerallerinde dünyanın önde gelen tedarikçisi konumundaki Türkiye için de bu gelişmenin küresel veri depolama teknolojilerinde üretim üssü olma fırsatı yarattığını belirtiyor.