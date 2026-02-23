Şubat ayında gizemli artış: Dünya’nın “kalp atışı” insanları etkiliyor olabilir

Dünya genelinde ölçülen elektromanyetik titreşimlerde yaşanan artış, bazı uzmanların dikkatini çekti. "Schumann Rezonansı" olarak bilinen ve Dünya yüzeyi ile iyonosfer arasında oluşan doğal elektromanyetik dalgaların son haftalarda yükseldiği bildirildi. Genellikle 7.83 Hertz seviyesinde seyreden bu doğal frekansın, şubat ayında güneş patlamalarının etkisiyle dalgalandığı öne sürüldü.

Bazı gözlemlere göre bu değişim; baş ağrısı, kulak çınlaması, uyku bozukluğu, baş dönmesi ve ruh hali dalgalanmaları gibi şikayetlerle ilişkilendiriliyor. Ancak bilim insanları, söz konusu titreşim artışının insan beyni veya sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmadığını vurguluyor. Araştırmalar, çevresel ve fizyolojik birçok faktörün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.