Şubat ayında gizemli artış: Dünya’nın “kalp atışı” insanları etkiliyor olabilir
Şubat ayında Dünya’nın doğal elektromanyetik titreşimlerinde kaydedilen artış, bilim ve teknoloji çevrelerinde dikkat çeken tartışmaları beraberinde getirdi. “Schumann Rezonansı” olarak bilinen ve gezegenin adeta kalp atışı olarak tanımlanan bu doğal frekansın dalgalanma göstermesi, bazı uzmanlara göre insan sağlığı üzerinde dolaylı etkiler yaratabilir.
Dünya genelinde ölçülen elektromanyetik titreşimlerde yaşanan artış, bazı uzmanların dikkatini çekti. "Schumann Rezonansı" olarak bilinen ve Dünya yüzeyi ile iyonosfer arasında oluşan doğal elektromanyetik dalgaların son haftalarda yükseldiği bildirildi. Genellikle 7.83 Hertz seviyesinde seyreden bu doğal frekansın, şubat ayında güneş patlamalarının etkisiyle dalgalandığı öne sürüldü.
Bazı gözlemlere göre bu değişim; baş ağrısı, kulak çınlaması, uyku bozukluğu, baş dönmesi ve ruh hali dalgalanmaları gibi şikayetlerle ilişkilendiriliyor. Ancak bilim insanları, söz konusu titreşim artışının insan beyni veya sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmadığını vurguluyor. Araştırmalar, çevresel ve fizyolojik birçok faktörün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.