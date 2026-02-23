Vezirköprü’ye organik arıcılık hamlesi: Sarıdibek’te Apiterapi üretim merkezi kuruluyor!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) heyeti tarafından Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi'nde kurulması planlanan organik arıcılık ve apiterapi (arı ürünleriyle yapılan tedavi yöntemi) ürün üretim merkezine ilişkin makam ziyaretleri gerçekleştirildi. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve beraberindekiler, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ile Vezirköprü Belediyesi Başkanı Murat Gül'ü makamlarında ziyaret etti. Organik arıcılık ve apiterapi üretim merkezinde üreticilere eğitim verilmesi, kadın girişimcilerin sürece dahil edilmesi ve bölgesel markalaşmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Çalışmanın, kırsal kalkınmaya ve katma değeri yüksek arı ürünlerinin üretimine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında 150 kovanlık üretim alanı, tıbbi aromatik bitki ekim sahaları ve arı ürünlerinin işleneceği laboratuvar altyapısı oluşturulacak. Ziyaretlerde OMÜ Rektör Yardımcısı Çetin Kurnaz'ın yanı sıra; Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çetin, Merve Arabacı, Vezirköprü MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Doğukan Sarıyalçınkaya ile Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Yakup Çağlıyan yer aldı.