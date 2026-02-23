Yeni araştırma şaşırttı: Mars aslında sıcak ve yağışlıydı

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, Mars'ın milyarlarca yıl önce sanılandan farklı olarak soğuk ve buzlarla kaplı değil, sıcak ve yağışlı bir gezegen olabileceğini ortaya koydu. Perseverance keşif aracından elde edilen veriler, Kızıl Gezegen'de geçmişte uzun süreli yağışların ve yüzeyde sıvı suyun bulunduğuna işaret ediyor.

Araştırmada incelenen kil minerallerinin, yüksek sıcaklıklı volkanik süreçlerle değil, ılıman iklim ve yoğun yağış koşulları altında oluştuğu belirlendi. Bu bulgular, Mars'ın özellikle Noachian döneminde göller, nehirler ve deltalarla kaplı daha yaşanabilir bir ortama sahip olabileceğini gösteriyor.