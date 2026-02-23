Yeni araştırma şaşırttı: Mars aslında sıcak ve yağışlıydı
Mars’ın geçmişine ilişkin yapılan yeni bilimsel araştırma, Kızıl Gezegen hakkında uzun süredir kabul gören görüşleri yeniden tartışmaya açtı. Son bulgulara göre Mars, milyarlarca yıl önce sanıldığı gibi donmuş ve buzlarla kaplı bir dünya değil; aksine sıcak, yağışlı ve yüzeyinde sıvı suyun bulunduğu bir gezegen olabilir.
Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, Mars'ın milyarlarca yıl önce sanılandan farklı olarak soğuk ve buzlarla kaplı değil, sıcak ve yağışlı bir gezegen olabileceğini ortaya koydu. Perseverance keşif aracından elde edilen veriler, Kızıl Gezegen'de geçmişte uzun süreli yağışların ve yüzeyde sıvı suyun bulunduğuna işaret ediyor.
Araştırmada incelenen kil minerallerinin, yüksek sıcaklıklı volkanik süreçlerle değil, ılıman iklim ve yoğun yağış koşulları altında oluştuğu belirlendi. Bu bulgular, Mars'ın özellikle Noachian döneminde göller, nehirler ve deltalarla kaplı daha yaşanabilir bir ortama sahip olabileceğini gösteriyor.