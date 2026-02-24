AirPods Pro 3 ve "görsel zeka" dönemi: Kulaklıklar çevreyi görecek

Geliştirilen bu yeni modelin en dikkat çekici özelliği, bünyesinde barındıracağı düşük çözünürlüklü kızılötesi (IR) kameralar olacak. Bu kameralar, Apple'ın "Visual Intelligence" (Görsel Zeka) adını verdiği yapay zeka özelliklerini AirPods ekosistemine taşıyacak. Bu teknoloji sayesinde kulaklıklar, kullanıcının çevresini algılayabilecek ve çevreyle ilgili bağlamsal bilgiler sunabilecek.

Apple'ın akıllı gözlük ve kameralı kolye (pendant) gibi farklı yapay zeka odaklı projeler üzerinde de çalıştığı belirtiliyor; ancak AirPods halihazırda popüler bir ürün kategorisi olduğu için stratejik olarak ilk adım olarak seçildi. Yeni model, kullanıcıların alışık olduğu form faktörünü korurken, dahili kameralar aracılığıyla gelişmiş bir "yapay zeka asistanı" deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu ürünün, gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen Apple akıllı gözlükleri için de bir veri ve kullanım temeli oluşturacağı öngörülüyor.