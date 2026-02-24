Android dünyasında sesle yazma devrimi: Wispr Flow sahneye çıktı!

Wispr Flow'un en dikkat çekici özelliği, Gboard gibi popüler klavyelerin yerini almak yerine onlarla uyumlu bir yardımcı olarak çalışması. Uygulama, ekran üzerinde yüzen bir buton aracılığıyla aktif ediliyor. Kullanıcılar konuşmaya başladığında yapay zeka devreye girerek dağınık düşünceleri, duraksamaları ve gereksiz kelimeleri temizliyor; ortaya profesyonelce düzenlenmiş, hatasız bir metin çıkarıyor.

100'den fazla dili destekleyen servis, karmaşık cümleleri ve farklı aksanları tanıma konusunda oldukça iddialı. Android sürümünün şu an için erken erişim kapsamında tamamen ücretsiz ve sınırsız olması ise büyük bir avantaj. Diğer platformlarda belirli bir kelime sınırından sonra abonelik ücreti talep eden servis, Android kullanıcılarına bu teknolojiyi kısıtlama olmadan deneme fırsatı sunuyor. Manuel yazmanın yavaşlığından sıkılanlar için Wispr Flow, akıllı telefon kullanımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.