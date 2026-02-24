Bilim dünyasında şaşırtan keşif: Atlar gırtlaklarıyla "beste" yapıyor

Kopenhag Üniversitesi'nden Elodie Mandel-Briefer liderliğindeki uzmanlar, atların kişnemesinin (neigh) aslında iki bağımsız ses bileşeninden oluşan "bifonasyon" adlı nadir bir fenomen olduğunu ortaya koydu. Alçak tondaki ses, tıpkı insanlarda olduğu gibi ses tellerinin titreşmesiyle oluşurken; yüksek perdeli sesin, atın gırtlağındaki (larinks) dar bir açıklıktan geçen havanın yarattığı bir "aerodinamik ıslık" olduğu belirlendi.

Normalde büyük hayvanların daha kalın sesler çıkarması beklenirken, atların bu kadar yüksek frekanslara çıkabilmesi bilim dünyası için uzun süredir bir bilmeceydi. Araştırma ekibi, ölü atların gırtlak yapılarını inceleyerek ve akustik analizler yaparak bu sesin ağızdan değil, doğrudan gırtlaktan gelen bir ıslık mekanizmasıyla üretildiğini kanıtladı.

Bilim insanları, bu karmaşık ses yapısının atların sosyal ilişkilerinde kritik bir rol oynadığını düşünüyor. Atların, aynı anda iki farklı frekans kullanarak duygularını, kimliklerini ve heyecan seviyelerini daha karmaşık bir şekilde birbirlerine aktarabildikleri tahmin ediliyor. Bu keşif, hayvan iletişiminin evrimsel derinliğine dair yeni ve heyecan verici bir pencere açıyor.