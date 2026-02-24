Çin’in robotik devrimi: Elektrikli süpürgelerin çok ötesinde

Xpeng ve Unitree gibi Çinli teknoloji devleri, sadece yer silen değil, merdiven tırmanabilen, karmaşık akrobatik hareketler sergileyen ve hatta dövüş sanatları becerilerine sahip robotlar geliştiriyor. Örneğin, Unitree'nin G1 modeli yaklaşık 12.300 dolarlık fiyatıyla tüm dünyada henüz her eve girecek kadar ekonomik olmasa da, sunduğu fiziksel yeteneklerle geleceğin ev içi asistanlarının habercisi niteliğinde.

Sektördeki bu ivme sadece otonom yazılımlarla sınırlı değil; 1X gibi girişimler, sanal gerçeklik aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilen robotlar üzerinde çalışarak yeni bir iş kolu yaratmayı hedefliyor. Boston Dynamics gibi Batılı rakipler güçlü modeller üretse de, Çin'in robotları sokak devriyelerinden ev işlerine kadar hayatın her alanına entegre etme hızı dikkat çekici. Önümüzdeki on yıl içinde, çamaşır katlayan veya ev güvenliğini sağlayan bu gelişmiş yardımcıların gündelik hayatın standart bir parçası olması bekleniyor.