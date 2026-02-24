Gıdada tam bağımsız Türkiye vurgusu! TÜME'den kritik arz güvenliği mesajı...

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda moderatörlüğünü Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun yaptığı konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta, tarım teknolojileri alanında yapay zeka ve otonom sistemler anlatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konferanstaki konuşmasında, Erzurum'u bir şehir olmaktan öte üretimin merkezi, hayvancılığın kalesi ve tarımın omurgası olarak gördüklerini söyledi. Erzurum'un bereketli topraklarında hayvancılığın bir kültür de olduğunu belirten Sekmen, "Tarımın pandemi döneminde stratejik ürün olduğunu anladık ve gördük. Eğer tarımda yeterli değilsek gelecekte büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Mutlaka tarım alanındaki gelişmelerimizi bilimsel, teknolojik bir konuma dönüştürmek zorundayız." dedi.

Sekmen, konferansın hayırlara vesile olmasını dileyerek, belediye olarak tarım ve hayvancılık alanında yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlattı. Rektör Hacımüftüoğlu da üniversitenin köklü bilimsel birikiminin, modern tarım teknolojileriyle birleştirilerek ele alınacağı konferansta, yapay zeka ve otonom sistemler ile tarımsal dönüşümün konuşulacağını belirtti. Tarımın insanlık tarihinin en köklü uğraşı olduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, "Tarım, bugün yaşadığı dönüşümü 10 bin yıllık geçmişinde bir daha belki yaşamamıştır. Pulluk ile başlayan serüven, traktörle büyüdü. Ama şimdi karşımızda tarlayı hisseden veriyi okuyan, geleceği modelleyen ve bunu insansız sistemlerle hayata geçirebilen bir teknoloji çağındayız. Yapay zeka insanlığın bu en kadim uğraşına yeni bir bakış açısı kazandırdı. Biz üniversite olarak bu gerçeğin farkındayız, bu konferansı bir etkinlik değil Erzurum ve ülkemizin geleceğine dair bir niyet beyanı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz ise Erzurum'un tarım ve hayvancılıkta çok güçlü altyapısının olduğunu belirterek, gıda arz güvenliğinde ve gıdada tam bağımsız Türkiye'ye giden yolculukta kentin en önemli kalelerden biri olacağını vurguladı. 2025 yılında kurulan TÜME'yi ve faaliyetlerini anlatan Karagöz, Selçuk Bayraktar'a savunma sanayisine önemli katkıları ile kendilerine açtığı alandan ötürü selamlar göndererek teşekkür etti. Dünyada 100 yıl öncesinde tarım ve hayvancılık dışında çok önemli bir sektör görülmediğine işaret eden Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ekonomik gelişmeler, ticaret altyapısı bir anlamda tarımsal ihtiyaçlardan çıkıyor. Fakat son 100 yılda, özellikle son 50 yıldır savunma sanayisi, teknolojinin ana omurgası, ana yetiştiricisi ve ihtiyaçları belirleyen konuma geldi ve Türkiye de bu alanda son 15 senede önemli bir başarı elde etti. Uydu teknolojilerinden haberleşme teknolojilerine, otonom sistemlere kadar dünyada savunma sanayisine yapılan yatırımla üretilen bu teknoloji bir süre sonra artık hayatımıza girdi. Yani bundan 50 sene önce hayatımızda telefon, internet diye bir gerçek yokken bugün aramızda interneti, akıllı telefonu olmayan bir kardeşimiz yok."

Karagöz, sivil teknolojilerde gelişime en açık ve en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birisinin tarım teknolojileri olduğuna dikkati çekerek, "Biz TEKNOFEST'te Türkiye'de tarım teknolojisi geliştiren şirketleri, paydaşları bu konuda dertli olan üniversiteleri davet ettik. Az zamanda TEKNOFEST'te ekosistem inşa ettik. Bu ekosistemde otonom sistemler ve yapay zekaya dayalı hayvancılık modeli koymuş olduk." diye konuştu.

"TÜRKİYE DEV BİR TARIM ÜLKESİ"

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında birkaç istisnai kalem hariç kendi kendine yeten ve cari fazla veren "dev bir tarım ülkesi" olduğunu dile getiren Karagöz, dünyada gıda talebinin arttığına ve üretimin yükseldiğine işaret etti. Türkiye'nin ciddi su ve kuraklık riski, kırılgan tedarik zinciri ve sosyolojik olarak yaşlanan tarım nüfusu riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiyat istikrarsızlığı sorunu zaman zaman üreticileri, zaman zaman tüketicileri ve her iki grubu tehdit eder hale geldi. Bizim buna cevap vermemiz gerekiyor, genç kardeşlerimiz kırsalda durmayıp tarım ve hayvancılıkla uğraşmayı tercih etmiyorsa. Komşularımıza uygulanan risk ve sıkıntılarla, sınamalarla biz de karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden üst başlığa 'gıdada arz güvenliği, gıdada tam bağımsız, kendi kendine yeten ülke Türkiye', ikinci başlığa ise üretici ve tüketicilerin mutluluğunu artırmak için tüketicileri daha ucuza, üreticinin de daha anlamlı kazanç sağlaması için 'gıdada tam bağımsız Türkiye' diyoruz. TÜME işte bu dönüşümün, bu idealin aktörlerinden birisidir. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu gençlerle uygulayarak hayata geçirmek istiyoruz." Sunumların ardından soru-cevap kısmıyla sona eren konferansa, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, çok sayıda ilgili üniversite öğrencisi, tarım lisesinden öğrenci ve öğretmenler, akademisyenler ile üreticiler katıldı.