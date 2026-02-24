Grönland’daki dev heyelan dünyayı 9 gün boyunca titretti!

İklim değişikliği nedeniyle dağın eteğindeki buzulun incelmesi, 1.200 metre yükseklikteki zirvenin dengesini bozarak çökmesine yol açtı. Yaklaşık 25 milyon metreküp hacmindeki kaya ve buz kütlesi (yaklaşık 10 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar) fiyorda düştü. Bu çökme, ilk etapta 200 metre yüksekliğe ulaşan devasa bir dalga yarattı. Dar ve derin fiyort yapısı nedeniyle su kütlesi, bir havuzdaki çalkalanma gibi (seiche olayı) 9 gün boyunca ileri geri hareket etmeye devam etti.

Bu alışılmadık hareket, yer kabuğunda Kuzey Kutbu'ndan Antarktika'ya kadar hissedilen ve 9 gün süren sismik bir "uğultu" yarattı. Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, tsunami 70 kilometre uzaklıktaki bir araştırma istasyonuna zarar verdi. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle kutup bölgelerindeki buzulların erimesinin, gelecekte bu tür "mega olayları" daha yaygın hale getirebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.