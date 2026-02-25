Anahtarsız dünyaya geçiş: Elektronik dolap kilitleriyle tanışın!

AVM'lerde şarj istasyonlarının yanında konumlanan emanet dolapları, spor salonu soyunma alanları ve hastanelerde personel dolapları gibi yoğun sirkülasyonlu noktalarda erişim kaynaklı sorunlar işletmelerin en sık karşılaştığı başlıklar arasında yer alıyor.

Telcom ve General Kilit tarafından geliştirilen DK serisi elektronik dolap kilitlerinde yer alan tam otomatik açma-kapama, master kart veya şifre ile beklemeden açma ve düşük pil uyarısı gibi özelliklerle bu sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ŞİFRE UNUTULSADA SİSTEM DEVREDE

Serinin öne çıkan modellerinden DK-113'te, şifre unutulması durumunda master kart veya master şifre ile anında açma imkanı sunuluyor. Bu sayede işletmelerde yetkili müdahale bekleme süresi ortadan kaldırılarak kullanıcı sirkülasyonunun hızlandırılması amaçlanıyor.

DK-111 modelinde ise pil kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilmesine yönelik bir yaklaşım öne çıkıyor. Sistem, düşük pil uyarısı vererek kullanıcıyı önceden bilgilendirirken pil tamamen bitmeden önce otomatik açılma özelliğiyle kilitli kalma riskini azaltıyor. Pilin tamamen bitmesi durumunda ise harici batarya ile açılabilme imkanı sunuluyor.

FARKLI SENARYOLARA UYGUN ÇÖZÜMLER

DK serisi ürünlerde farklı kullanım alanlarına göre çeşitlenen çözümler dikkat çekiyor. Şifreli sistemlerde kalıcı ve geçici şifre yaklaşımıyla günlük ya da ziyaretçi bazlı kullanım kolaylaştırılırken, kartlı ve şifreli modellerde MIFARE kart desteği, yanlış denemelerde geçici bloke ve dolap dolu veya boş bilgisini gösteren LED uyarılar yer alıyor. Parmak izi okuyucu bulunan modellerde kullanıcıya hızlı ve kişisel erişim imkanı sağlanırken, dokunmatik, RFID ve Bluetooth destekli modellerde ise özellikle spor salonları gibi yoğun kullanım alanlarında temassız ve mobil erişim ihtiyacına yanıt verilmesi hedefleniyor.

ANAHTARSIZ KULLANIM ÖNE ÇIKIYOR

Sahadaki kullanım senaryolarında kullanıcıların AVM'de telefonunu şarja bırakırken eşyalarını güvenle dolaba koyması, spor salonlarında antrenman sırasında hızlı erişim sağlaması ve hastanelerde vardiya değişimlerinde personelin dolap kullanımını pratik şekilde yönetmesi gibi ihtiyaçlar öne çıkıyor. Artan erişim seçenekleriyle birlikte anahtar taşıma zorunluluğunun azaltılması ve kullanım sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

PAZAR BÜYÜRKEN GÜVENLİK DE GÜNDEMDE

Elektronik kilit sistemlerine yönelik talep dünya genelinde artarken, akıllı kilit pazarının 2024 yılında yaklaşık 2,77 milyar dolar seviyesinde olduğu ve 2030 yılına kadar 8,14 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade ediliyor.

Bu büyüme ile birlikte elektronik erişim sistemlerinde siber güvenlik, yazılım güncellemeleri ve erişim kayıtları gibi başlıkların daha fazla önem kazandığı belirtiliyor. Aynı zamanda veri güvenliği kapsamında KVKK ve GDPR uyumlu sistemler ile üretici imzalı güncelleme politikaları da tercih kriterleri arasında yer alıyor.

"OPERASYONEL KOLAYLIK VE GÜVENİLİ KULLANIM"

Telcom ve General Kilit Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yücel, elektronik kilit çözümlerinde temel hedefin kullanıcı deneyimini iyileştirmek olduğunu belirterek, şifre unutma gibi durumlarda sürecin hızlı ilerlemesini sağlamak ve güvenli kullanım sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.