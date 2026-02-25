Android Auto sesli komut sorunu büyüyor!

Sorunun kaynağı henüz tam olarak belirlenememiş olsa da, hatanın küresel çapta yayıldığı ve farklı telefon modelleri ile araç markalarını etkilediği görülüyor. Kullanıcılar, sesli komut özelliğinin bazen kısa süreliğine düzeldiğini ancak ardından tekrar bozulduğunu belirtiyor. Bu durumun, sürüş esnasında güvenli bir şekilde navigasyon veya müzik kontrolü yapmak isteyen sürücüler için büyük bir engel teşkil ettiği vurgulanıyor.

Haberde, bazı kullanıcıların telefonu çıkarıp takarak veya uygulama önbelleğini temizleyerek geçici çözümler bulduğu ancak bu yöntemlerin her zaman işe yaramadığı aktarılıyor. Google'ın konudan haberdar olduğu tahmin edilirken, sorunun çözümü için yakın zamanda bir yazılım güncellemesi yayınlanması bekleniyor. Eğer siz de benzer bir sorun yaşıyorsanız, şimdilik beta sürümüne geçmeyi deneyebilir veya Google'ın resmi bir yama yayınlamasını bekleyebilirsiniz.