Astronomları şaşırtan keşif! Kara delik olması gerekenden 13 kat hızlı büyüyor

Evrenin erken dönemlerinden kalan dev bir kara delik, bilim insanlarını şaşırtan sıra dışı davranışlar sergiliyor. Araştırmacılar, ID830 adlı kuasarın kara deliklerin madde tüketiminde ulaştığı düşünülen kozmik "hız sınırını" aşarak beklenenden çok daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre ID830, kısa süreli ancak aşırı hızlı bir beslenme evresinde bulunuyor olabilir. Bu keşif, erken evrende kara deliklerin nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüne dair mevcut modellerin yeniden gözden geçirilmesine yol açabilir.