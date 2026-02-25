Bilim insanları tümörleri "içeriden yiyen" bakteriler geliştirdi!

Kanser tümörlerinin merkez bölgeleri genellikle oksijenden yoksundur; bu durum kemoterapi ve radyasyon gibi geleneksel yöntemlerin bu bölgelerde etkisiz kalmasına neden olur. Ancak yeni geliştirilen bu mikroplar için oksijensiz ortamlar ideal bir üreme alanı. Bakteriler, tümörün derinliklerine sızarak sağlıklı dokulara zarar vermeden sadece kanserli hücreleri yok etmek üzere programlandı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DE HAREKETE GEÇİRİYOR

Bu yöntem sadece tümörü doğrudan yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda vücudun kendi savunma mekanizmasını da uyandırıyor. Bakteriler tümörü parçalarken, bağışıklık sistemine "burada bir sorun var" sinyali göndererek vücudun kansere karşı daha güçlü bir yanıt vermesini sağlıyor.

Henüz laboratuvar aşamasında olan bu çalışma, özellikle zorlu ve agresif kanser türleri için umut ışığı oldu. Uzmanlar, bu biyoteknolojik hamlenin gelecekte daha az yan etkili ve daha kesin sonuçlu kanser tedavilerinin kapısını aralayacağını öngörüyor.

Bilim dünyasındaki bu gelişme, "akıllı ilaçlar" devrinden "canlı ilaçlar" devrine geçtiğimizin en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.