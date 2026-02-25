Bilimle geleceğe adım: Düzce’de kariyer günleri heyecanı!

Düzce Bilim Merkezi, Düzce Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Demet Erdönmez ve Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan'ı Kariyer Günleri Etkinliği çerçevesinde öğrencilerle buluşturdu.

Akademisyenler Doç. Dr. Demet Erdönmez ve Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, bir araya geldikleri öğrencilere kendi kariyer yolculuklarına dair deneyimlerini paylaşırken, aynı zamanda biyoteknoloji alanındaki güncel gelişmeler ve bu alandaki kariyer fırsatlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Program, öğrencilerin merak ettiklerini de sorarak karşılıklı etkileşimin sağlanması ile sona erdi.