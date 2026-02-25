Doğanın gizli tetikleyicisi bulundu! Çiğ damlaları çiçeklenmeyi başlatıyor

Yeni bir araştırma, bitkilerin her yıl daha erken çiçek açmasının nedenlerinden birinin çiğ damlaları olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre yaprakların üzerinde oluşan küçük su damlacıkları, bitkiye çiçeklenme zamanının geldiğini söyleyen kimyasal bir süreci tetikliyor.

Artan sıcaklıkla birlikte havadaki nem oranının yükselmesi, ilkbaharda çiğ oluşumunun daha erken gerçekleşmesine yol açıyor. Bu durum bitkilerde çiçeklenme sürecini hızlandırabiliyor. Araştırmacılar, keşfin tarımda üretimi artırmak için yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.