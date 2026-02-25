Doğanın gizli tetikleyicisi bulundu! Çiğ damlaları çiçeklenmeyi başlatıyor
Bitkilerin son yıllarda her zamankinden daha erken çiçek açmasının arkasındaki nedenlerden biri ortaya çıkmış olabilir. Yeni araştırmaya göre yaprakların üzerinde oluşan çiğ damlaları, bitkilerde kimyasal bir zincirleme reaksiyonu tetikleyerek çiçeklenme sürecini başlatıyor.
Yeni bir araştırma, bitkilerin her yıl daha erken çiçek açmasının nedenlerinden birinin çiğ damlaları olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre yaprakların üzerinde oluşan küçük su damlacıkları, bitkiye çiçeklenme zamanının geldiğini söyleyen kimyasal bir süreci tetikliyor.
Artan sıcaklıkla birlikte havadaki nem oranının yükselmesi, ilkbaharda çiğ oluşumunun daha erken gerçekleşmesine yol açıyor. Bu durum bitkilerde çiçeklenme sürecini hızlandırabiliyor. Araştırmacılar, keşfin tarımda üretimi artırmak için yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.