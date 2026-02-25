Gece araç kullanmak zorlaştıysa sebebi siz değilsiniz! Uzmanlar açıkladı

Gece araç kullanırken far ışıklarından rahatsız olmak sanıldığı gibi sürücülerden kaynaklanmıyor. Uzmanlara göre yeni nesil LED farların aşırı parlak olması, gece görüşünü zorlaştırarak göz yorgunluğu ve geçici kamaşmaya neden oluyor.

Araştırmalar, LED farların eski sistemlere göre dört kata kadar daha parlak olabildiğini ve bu durumun sürücülerin dikkatini dağıtarak güvenliği riske atabileceğini gösteriyor.