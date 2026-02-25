Gökyüzü kızıl renge bürünecek! “Kanlı Ay” için geri sayım başladı

3 Mart'ta gerçekleşecek tam Ay tutulması, gökyüzünde "Kanlı Ay" olarak bilinen etkileyici bir manzara oluşturacak. Ay, Dünya'nın gölgesine tamamen girdiğinde yaklaşık 58 dakika boyunca kırmızımsı renge bürünecek.

Tutulma bazı bölgelerden doğrudan görülemese de, astronomi kuruluşları etkinliği internet üzerinden canlı yayınlarla dünyanın her yerinden izlenebilir hale getirecek. Uzmanlar, bu olayın 2029'a kadar gerçekleşecek son tam Ay tutulmalarından biri olduğuna dikkat çekiyor.