Jüpiter’in uyduları yaşamın yapı taşlarını "doğuştan" almış olabilir!

Araştırmaya göre, Europa, Ganymede ve Callisto gibi buzlu dünyalar, sanılanın aksine "kimyasal olarak saf" bir şekilde oluşmadı. Aksine, bu uydular daha doğuşları sırasında karmaşık organik molekülleri (COM) bünyelerine kattılar. Bu bulgu, uyduların iç kısımlarındaki sıvı okyanusların, yaşamın filizlenmesi için gerekli olan kimyasal içerikle en başından beri temas halinde olduğu anlamına geliyor.

Özellikle Europa, buz tabakasının altındaki devasa tuzlu su okyanusu ve bu okyanusun kayalık çekirdekle temas etme ihtimali nedeniyle bilim insanlarının odağında yer alıyor. Eğer organik moleküller uydunun oluşum materyalinde zaten mevcutsa, uygun enerji kaynaklarıyla birleştiğinde yaşamın ortaya çıkması için ideal bir ortam sağlanmış olabilir.

Öte yandan çalışma, sistemin en içteki uydusu olan volkanik Io'nun neden tamamen kuru olduğunu da açıklıyor. Modellemelere göre Io, oluşum sürecindeki aşırı ısı ve Jüpiter'in radyasyonu nedeniyle suyu hiçbir zaman tutamadı. Bu keşif, güneş sistemimizdeki yaşanabilirlik arayışında yeni bir sayfa açıyor.