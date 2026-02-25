Mars’ta örümcek ağı sırrı: Curiosity Boxwork’ü araştırıyor!

NASA'nın Curiosity keşif aracı, yaklaşık altı aydır Mars'taki "boxwork" adı verilen örümcek ağı benzeri jeolojik oluşumları inceliyor. 1–2 metre yüksekliğindeki sırtlar ve aralarındaki kumlu çukurlardan oluşan bu yapılar, geçmişte çatlaklardan sızan yeraltı sularının bıraktığı minerallerle şekillenmiş olabilir.

Bilim insanları, bu oluşumların Mars'ta yeraltı suyunun tahmin edilenden daha uzun süre var olduğuna işaret ettiğini düşünüyor. Bu da milyarlarca yıl önce gezegende mikrobiyal yaşam için uygun koşulların ne kadar sürdüğü sorusunu gündeme getiriyor.

Yaklaşık 5 kilometre yüksekliğindeki Mount Sharp'ta çalışmalarını sürdüren Curiosity, kayalardan aldığı örneklerde kil ve karbonat mineralleri tespit etti. "Islak kimya" yöntemiyle yapılan analizlerde ise organik bileşik izleri araştırılıyor. Elde edilen veriler, Mars'ın antik iklimine ve su geçmişine dair önemli bilgiler sunuyor.