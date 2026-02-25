Milyonlarca kullanıcısı olan ruh sağlığı uygulamalarında güvenlik açığı tespit edildi!

Bu uygulamalar arasında yapay zeka tabanlı terapi botları, depresyon yönetim araçları ve kaygı bozukluğu takip yazılımları bulunuyor. Araştırmacılar, bu açıkların kötü niyetli kişiler tarafından kullanıcıların terapi kayıtlarına, ruh hali günlüklerine ve kimlik bilgilerine erişmek için kullanılabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle bazı uygulamaların verileri cihazda şifresiz sakladığı, bazılarının ise yetkisiz erişime izin veren hatalı kod yapılarına sahip olduğu belirtildi.

Ruh sağlığı verilerinin "karanlık web" (dark web) üzerinde kredi kartı bilgilerinden çok daha yüksek fiyatlara (kayıt başına 1.000 doların üzerinde) alıcı bulabildiğine dikkat çeken uzmanlar, bu durumun kullanıcı mahremiyeti için büyük bir risk oluşturduğunu vurguluyor. Güvenlik açığı bulunan uygulamaların isimleri henüz resmi olarak açıklanmazken, kullanıcıların yüklü uygulamalarını güncel tutmaları ve veri paylaşımı konusunda dikkatli olmaları öneriliyor.