Savunmanın dijital aklı 4 kıtada: ADVENT ile ihracat rekoru kırıldı

Simülasyon teknolojilerinde ise dünya ile yarışır bir seviyeye ulaştık. Bugün GÖKBEY Helikopteri için geliştirdiğimiz simülatörde zatıalinize ev sahipliği yapmaktan ayrıca gurur duyduk. Yerli ve yabancı birçok hava platformunun simülatörleri artık HAVELSAN imzası taşımaktadır. KAAN, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ANKA, ALTAY ve T70 gibi milli platformlarımız için geliştirdiğimiz simülatörler, savunma sanayimizin bütüncül yapısına güç katmaktadır. Yapay zeka destekli uçağa gömülü simülatörlerimiz sayesinde pilotlarımız artık gerçek uçuş ortamında eğitim alabilmektedir. KIZILELMA'nın insanlı ve insansız platformlarla gerçekleştirdiği harekat testlerinde, akıllı taktik çevre simülasyonu yazılımlarımız kritik rol üstlenmektedir. Uluslararası sertifikasyona sahip tam uçuş simülatörlerimizle, başta Türk Hava Yolları olmak üzere sivil havacılık alanında da güçlü bir konum elde ederek ilk ihracatımızı gerçekleştirdik."

"Dijital Birlik vizyonumuz kapsamında BAHA, BULUT, POYRAZ, BARKAN ve SANCAR platformlarımızı envantere kazandırdık. Otonom ve sürü kabiliyeti olan bu sistemlerle kara, hava ve deniz unsurlarımızın etkinliğini artırdık. Sahada görev yapan personelimizle omuz omuza çalışarak, Mehmetçiğimizin gücüne güç kattık.

Nacar, son 5 yılda insansız sistemler alanında önemli bir eşiği aştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

DİJİTAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK

Yazılımın milli gücü olarak yalnızca savunma alanında değil, kamu ve özel sektörde de dijital dönüşüme öncülük ettikleri bilgisini paylaşan Mehmet Akif Nacar, UYAP ve TAKBİS ile başlayan yolculuklarının, kurumsal kaynak yönetimi, üretken yapay zeka, büyük veri yönetimi, bulut bilişim, kent güvenliği sistemleri, biyometrik veri yönetimi, gemi trafik yönetimi ve SCADA yazılımları gibi birçok alanda yerlileştirdikleri çözümlerle sürdüğünü söyledi.

Geleceğe yönelik hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nacar, şöyle konuştu:

"Milli kurumsal kaynak yönetimi ürünümüz KOVAN'ın kamu ve özel sektörde yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. KOVAN ile kurumlarımızın daha verimli, güvenli ve entegre bir iş deneyimine kavuşacağına inanıyoruz. Teknolojilerimiz bugünü, hayallerimiz geleceği inşa ediyor.

HAVELSAN, geleceğin harekat ortamını hazırlamaktadır. Ağ destekli harp sistemleri, harp oyunları ve tatbikat altyapıları, eğitim, test ve değerlendirme merkezleri ile Stratejik Analiz ve Değerlendirme Merkezi vizyonumuzu hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka entegrasyonu sağladığımız ADVENT AI ile geleceğin harekat ortamının dinamik ve akıllı altyapısını kuruyoruz.

Platformlarımızın ve bulut tabanlı yazılımlarımızın siber güvenlik mimarilerini milli imkanlarla geliştiriyoruz. Tek erden tabur seviyesine kadar eğitim sağlayacak Muharebe Taktik Eğitim Merkezi'ni kurarak insan kaynağımızı da aynı vizyonla güçlendiriyoruz."