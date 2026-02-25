Teknokulis Haberler Tokyo semalarında gelecek provası: Japon uçan arabası SD-05 ilk uçuşunu yaptı!

Tokyo semalarında gelecek provası: Japon uçan arabası SD-05 ilk uçuşunu yaptı! Japon teknoloji girişimi SkyDrive Inc., dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) yeni nesil uçan arabası SD-05 ile Tokyo semalarında gövde gösterisi yaptı. Tokyo Körfezi üzerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3,5 dakika süren başarılı test uçuşu, 2028 yılında başlaması hedeflenen ticari operasyonlar için dev bir adım olarak nitelendiriliyor. 12 bağımsız elektrikli motoru ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken araç, şehir içi ulaşımda taksi maliyetlerini yarıya indirme ve trafik sorununa gökyüzünden çözüm üretme vizyonuyla geliştirildi.

25 Şubat 2026, Çarşamba Güncelleme : 12:59:20 İHA