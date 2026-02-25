Beyaz Kıta’dan dünyaya uyarı: Türk bilim insanları Antarktika’da iklimin nabzını tutuyor

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Shoesmith Buzulu'nda yaşanan bu hareketlilik sonrası iklim değişikliğine ve buzul bölgelerdeki hızlı erimeye dikkati çekmek, farkındalık mesajı vermek amacıyla kopmanın gerçekleştiği yüzeye sembolik bir tırmanış gerçekleştirdi.

Başar, küresel ısınmanın en yoğun olarak görüldüğü bölgelerden birinin Antarktika olduğunu ifade ederek, "Antarktika'da son dönemlerde buzullarda çok yoğun erime kaydediliyor. Bilim insanlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda son 10 yıl içerisinde yılda ortalama 10 metre boyunda buzulun her yıl denize döküldüğü tespit edildi." dedi.

Türk bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu dramatik sonucun kendilerini üzdüğünü anlatan Başar, üssün etrafındaki buzulların çok hızlı bir şekilde döküldüğüne şahit olduklarını söyledi.