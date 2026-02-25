Yapay zeka fırtınası yazılım devlerini vurdu: Borsada "geleneksel model" depremi

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerleme, yazılım sektöründe iş modellerini yeniden şekillendirirken, bazı geleneksel yazılımlara yönelik talebin orta vadede zayıflayabileceğine ilişkin beklentiler, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri üzerinde baskı oluşturuyor.

Her geçen gün biraz daha aşama kaydeden teknoloji, bağlantılı olarak yapay zeka alanındaki gelişmeleri hızlandırıyor. Yapay zeka alanında art arda gelen stratejik ortaklıklar, sektördeki dönüşümün pozitif ivmelenmesine katkı sağlıyor.

Küresel ölçekte yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına ilişkin uzun vadeli iyimserlik korunuyor. Yapay zekanın ekonomiye dahil olarak bazı sektörlerde iş modellerini değiştirebileceği ve insan ihtiyacını sınırlandıracağı tahmin ediliyor.

ABD'de Meta'nın uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere Nvidia ile çok yıllık stratejik ortaklığa gittiğini duyurmasının ardından, Nvidia ile Oracle arasında da yeni bir işbirliği açıklandı.

Oracle ve Nvidia, işletmelerin otonom görevler gerçekleştirebilen yapay zeka uygulamalarının çıkarım süreçlerini hızlandırmaya yönelik altyapı entegrasyonu konusunda işbirliğini genişletti.

Analistler, üretken yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte birçok yazılım fonksiyonunun doğrudan yapay zeka modelleri tarafından yerine getirilebilir hale geldiğini, bunun da yazılım sektöründe kar marjlarının daralmasına yol açabileceğine dair korkuları körüklediğini ifade etti.

Söz konusu gelişmeler, yazılım firmalarına duyulan ihtiyacın azalabileceğine işaret ederken, dünya genelinde bu alanda çalışan şirketlerin hisselerindeki satış baskısının da artmasına neden oldu.