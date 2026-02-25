Yeraltında dev keşif! Dünyanın en büyük termal gölü bulundu
Bilim insanları, Arnavutluk’ta yürütülen araştırmalar sırasında yerin yaklaşık 100 metre altında bugüne kadar bilinen en büyük yer altı termal gölünü keşfetti. “Neuron Gölü” adı verilen dev sıcak su kütlesi, gelişmiş 3D tarama teknolojileri sayesinde haritalandırılırken, keşfin hem jeolojik oluşum süreçlerine hem de karanlık ortamlarda yaşamını sürdüren ekosistemlere ışık tutacağı belirtiliyor.
Bilim insanları, Arnavutluk'ta yerin yaklaşık 100 metre altında dünyanın bilinen en büyük yer altı termal gölünü keşfetti. "Neuron Gölü" adı verilen dev sıcak su kütlesinin 138 metre uzunluğa ve yaklaşık 8 bin metreküp hacme sahip olduğu belirlendi.
Özel 3D tarama teknolojileriyle haritalanan gölün, sülfür bakımından zengin sıcak suların kayaları eritmesiyle oluştuğu düşünülüyor. Güneş ışığından tamamen bağımsız yaşayan mikroorganizmalar ve mağaraya uyum sağlamış canlı türleriyle dikkat çeken keşif, yer altı ekosistemlerine dair önemli yeni bilgiler sunuyor.