Teknokulis Haberler Yeraltında dev keşif! Dünyanın en büyük termal gölü bulundu

Yeraltında dev keşif! Dünyanın en büyük termal gölü bulundu Bilim insanları, Arnavutluk’ta yürütülen araştırmalar sırasında yerin yaklaşık 100 metre altında bugüne kadar bilinen en büyük yer altı termal gölünü keşfetti. “Neuron Gölü” adı verilen dev sıcak su kütlesi, gelişmiş 3D tarama teknolojileri sayesinde haritalandırılırken, keşfin hem jeolojik oluşum süreçlerine hem de karanlık ortamlarda yaşamını sürdüren ekosistemlere ışık tutacağı belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 25.02.2026 09:59