Android 17 sahneye çıktı: Akıllı telefonlarda yeni bir dönem başlıyor!

Android'in bu yeni dönemi, yapay zekayı (AI) merkeze alarak kullanıcıyı gerçekten anlayan ve ona göre çalışan bir yapı vadediyor. Samat, Android 17 ile gelecek olan "muazzam yenilikler"den bahsederken, bu özelliklerin önümüzdeki aylarda detaylandırılacağını belirtti. Android 17'nin beta süreci bu ayın başlarında başlamış olsa da temel özelliklerin çoğu henüz gizemini koruyor.

Etkinlikte öne çıkan en büyük yeniliklerden biri, Gemini'nin bir sonraki değişimi oldu. Artık telefon üzerinden karmaşık işlemleri gerçekleştirebilen bu yeni AI yetenekleri, ekran otomasyonu sayesinde kullanıcı adına sipariş verme veya araç çağırma gibi görevleri üstlenebilecek. Bu özelliklerin önümüzdeki aydan itibaren ilk olarak Galaxy S26 ve Pixel 10 serilerinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Google, Android 17'nin nihai sürümünü Haziran ayına kadar tamamlamayı hedefliyor. Geleneksel olarak Google I/O konferansında duyurulan büyük yeniliklerin, bu yıl işletim sisteminin erken yayınlanma takvimi nedeniyle daha önceden paylaşılması bekleniyor. Samat'ın ifadesiyle; Android, geleceği her zaman ilk göreceğiniz yer olmaya devam edecek.