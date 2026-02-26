Ay sandığımızdan daha hareketli: "Ay depremleri" hakkında korkutan gerçek!

Smithsonian Enstitüsü liderliğindeki bir ekip, Ay'ın "deniz" olarak adlandırılan karanlık düzlüklerinde binlerce yeni fay hattı tespit etti. Ay'ın iç kısmının soğumasıyla birlikte bir kuru üzüm gibi büzüştüğü ve bu sürecin yüzeyde devasa kırılmalara yol açtığı belirlendi. Daha önce sadece kutup bölgelerinde yoğunlaştığı sanılan bu sismik hareketliliğin, aslında tüm Ay yüzeyini etkilediği anlaşıldı.

ASTRONOTLAR İÇİN GİZLİ TEHLİKE

Bu keşif, özellikle NASA'nın Artemis görevi gibi gelecekteki Ay üssü projeleri için kritik bir uyarı niteliği taşıyor. Uzmanlar, bu sarsıntıların beklenmedik heyelanlara neden olabileceğini ve kurulacak yaşam alanlarının güvenliğini tehdit edebileceğini belirtiyor. Ay artık sadece sessiz bir gözlemci değil; kendi içinde sürekli çatırdayan ve şekil değiştiren aktif bir gök cismi olarak görülüyor.

Bilim dünyası şimdi şu soruyu soruyor: Bu sarsıntılar Ay'da kalıcı bir kolonileşmeyi imkansız hale getirebilir mi?