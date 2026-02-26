Bernie Sanders'tan korkutan uyarı: "Yapay zeka tsunamisine hazır değiliz"

Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, cuma günü ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'yla beraber Stanford Üniversitesi'nde sahneye çıktı.

Teknoloji sektörünün liderleriyle Kaliforniya'da bir dizi görüşme yaptıklarını belirten Sanders, yapay zekaya dair ciddi uyarılarda bulundu.

Yapay zeka devriminin hızı ve boyutu konusunda ne Amerikan kamuoyunun ne de ABD Kongresi'nin hiçbir fikri olmadığını savunarak "Bu ülkenin modern tarihindeki en tehlikeli andayız. Gelen tsunamiye çok hazırlıksızlar" dedi:

Yapay zeka ve robotik ne iyi ne de kötü. Soru şu: Bunlardan toplumun geneli mi bir avuç milyarder mi fayda sağlayacak?

Teknoloji şirketlerinin daha güçlü sistemler kurma yarışını da hedef alan Sanders, buna karşı politikalar geliştirilmesi gerektiğini öne sürdü ve "Durdurun şu şeyi" ifadesini kullandı.