Bernie Sanders'tan korkutan uyarı: "Yapay zeka tsunamisine hazır değiliz"
Bernie Sanders ve Ro Khanna, Silikon Vadisi turunun ardından yaptıkları ortak açıklamada, yapay zeka devrimini bir "tsunami"ye benzeterek ABD Kongresi’ni acil önlem almaya çağırdı. Sanders, teknolojik ilerlemenin sadece "bir avuç milyardere" hizmet etmemesi gerektiğini vurgularken, bu süreci Amerikan tarihindeki en tehlikeli anlardan biri olarak nitelendirdi. 2025 yılı verilerine göre toplumun %64’ünün yapay zeka kaynaklı iş kaybından korktuğu bir dönemde, bu uyarılar teknoloji dünyasında büyük ses getirdi.
Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, cuma günü ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'yla beraber Stanford Üniversitesi'nde sahneye çıktı.
Teknoloji sektörünün liderleriyle Kaliforniya'da bir dizi görüşme yaptıklarını belirten Sanders, yapay zekaya dair ciddi uyarılarda bulundu.
Yapay zeka devriminin hızı ve boyutu konusunda ne Amerikan kamuoyunun ne de ABD Kongresi'nin hiçbir fikri olmadığını savunarak "Bu ülkenin modern tarihindeki en tehlikeli andayız. Gelen tsunamiye çok hazırlıksızlar" dedi:
Yapay zeka ve robotik ne iyi ne de kötü. Soru şu: Bunlardan toplumun geneli mi bir avuç milyarder mi fayda sağlayacak?
Teknoloji şirketlerinin daha güçlü sistemler kurma yarışını da hedef alan Sanders, buna karşı politikalar geliştirilmesi gerektiğini öne sürdü ve "Durdurun şu şeyi" ifadesini kullandı.
Ro Khanna da Sanders'ın endişelerini paylaştığını söyledi.
Teknoloji milyarderlerinin kendisine "Başka bir dönemde yaşasaydık kahraman fatihler olurduk" dediğini aktardı.
Khanna ve Sanders, Kaliforniya'da hangi teknoloji liderleriyle görüştüklerini net bir şekilde belirtmese de bunların üst düzey yöneticiler olduğunu açıkladı.
2028'de Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için yarışması beklenen Ro Khanna, "Amerika'nın Silikon Vadisi için neler yapabileceğini değil, Silikon Vadisi'nin Amerika için neler yapabileceğini sormamız lazım" diye konuştu.
2025'te yapılan Pew araştırması, Amerikalıların yüzde 64'ünün "Yapay zeka gelecek 20 yılda istihdam kaybına neden olacak" fikrine katıldığını ortaya koymuştu.
"Yapay zekanın ABD'ye etkisi pozitif olacak" diyenlerse yalnızca yüzde 17'de kalmıştı.