Biri sizi gizlice mi izliyor? Akıllı gözlükleri tespit eden yeni uygulama yayında!

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden sosyolog ve yazılım geliştirici Yves Jeanrenaud, çevrenizdeki akıllı gözlükleri tespit edebilen "Nearby Glasses" adlı yeni bir Android uygulaması geliştirdi. Açık kaynaklı olan bu uygulama, akıllı gözlüklerin yaydığı özgün Bluetooth sinyallerini (radyo parmak izlerini) tarayarak çalışıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulama, cihazların Bluetooth SIG numaralarını analiz ederek marka ve model tespiti yapabiliyor. Özellikle Meta'nın gözlüklerini üreten Luxottica gibi devlerin kullandığı kodları tanıyan yazılım, açık alanda 15 metre, kalabalık kapalı alanlarda ise yaklaşık 5 metre mesafeye kadar uyarı verebiliyor. Jeanrenaud, uygulamanın amacını "güç dengesini korumak ve dijital tacize karşı bir kalkan oluşturmak" olarak tanımlıyor.

Henüz geliştirme aşamasında olan uygulama, yanlış alarmlar verebilse de (örneğin yakındaki bir VR kulaklığı gözlük sanabilir), mahremiyetine önem veren teknoloji tutkunları için devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor. Artık sokakta yürürken birinin sizi gizlice kaydedip kaydetmediğini anlamak bir uygulama uzağınızda!