Çin ormanlarında Dünya’nın en genç gök taşı krateri keşfedildi

Yaklaşık 1,85 kilometre genişliğindeki kraterin 46 bin ila 53 bin yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar bölgede şok kuvars, erimiş kaya ve cam parçaları gibi gök taşı çarpmasına özgü jeolojik izler buldu.

At nalı şeklindeki kraterin bir bölümünün zamanla yok olduğu, tabanındaki tortuların ise geçmişte burada bir göl bulunduğunu gösterdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre keşif, hem Dünya'daki gök taşı çarpma geçmişini anlamak hem de daha önce fark edilmemiş kraterleri ortaya çıkarmak açısından önemli bir adım olabilir.