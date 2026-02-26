ETÜ’den yerli başarı: özgün 3D yazıcı patenti tescillendi!

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu'nun yürütücülüğünde, Prof. Dr. Kağan Koray Ayten ve Arş. Gör. Gürkan Kalınay'ın araştırmacı olarak yer aldığı çalışma neticesinde ortaya çıkan 3D yazıcı sistemi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek resmi olarak tescillendi. Beş serbestlik derecesine (5-DOF) sahip olan sistem, klasik FDM yazıcılara kıyasla destek yapı ihtiyacını önemli ölçüde azaltırken, üretim süresini kısaltarak verimliliği artırıyor. Geliştirilen tasarım, karmaşık geometrilere sahip parçaların daha esnek ve yüksek hassasiyetle üretilmesine imkân tanıyor.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Dumlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geliştirilen sistemin yalnızca teknik bir iyileştirme olmadığını, aynı zamanda üretim süreçlerine yeni bir yaklaşım kazandırdığını belirtti. Dumlu, "Beş serbestlik derecesine sahip bu tasarım sayesinde katmanlı imalatta karşılaşılan birçok kısıtı ortadan kaldırmayı hedefledik. Destek yapı ihtiyacının azalması hem malzeme tasarrufu sağlıyor hem de üretim sonrası işlemleri minimize ediyor. Bu da zaman ve maliyet açısından önemli bir avantaj oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası iş birliğiyle yürütülen projenin bilgi paylaşımı ve teknik kapasite gelişimi açısından önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Dumlu, alınan patent tescilinin üniversitenin Ar-Ge yetkinliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, geliştirilen sistemin hem akademik araştırmalarda hem de ileri üretim teknolojileri alanında sanayi uygulamalarında etkin şekilde kullanılabileceğini ifade etti.