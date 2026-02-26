Güneş enerjisinde devrim: Lityum-İyon pilleri geride bırakan "güneş bataryası" geliştirildi!

Bilim insanları, bu devrimsel molekülü tasarlarken ilginç bir şekilde DNA yapısından esinlendi. Geliştirilen pirimidon tabanlı organik molekül, güneş ışığına maruz kaldığında gergin ve yüksek enerjili bir şekle bürünerek enerjiyi hapsediyor. Tıpkı kurmalı bir yay gibi çalışan bu mekanizma, küçük bir ısı veya tetikleyici ile serbest bırakıldığında depolanan enerjiyi yoğun bir ısı şeklinde dışarı veriyor.

SUYU KAYNATACAK KADAR GÜÇLÜ

Yapılan testlerde, bu yeni malzemenin sunduğu ısı enerjisinin suyu kaynatabilecek seviyeye ulaştığı kanıtlandı. Kilo başına 1,6 megajul enerji yoğunluğuna sahip olan bu sistem, standart bir lityum-iyon pilin (0,9 MJ/kg) performansını neredeyse ikiye katlıyor.

KULLANIM ALANLARI SINIRSIZ

Güneş panellerinin aksine ekstra bir batarya sistemine ihtiyaç duymayan bu teknoloji; kamp ekipmanlarından konut ısıtma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. Üstelik geri dönüştürülebilir yapısıyla çevre dostu bir alternatif sunuyor. Gelecekte evlerimizin çatısındaki kolektörlerde bu sıvının dolaştığını ve gündüz topladığı ısıyı gece bize sunduğunu görebiliriz.