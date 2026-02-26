Güneş enerjisiyle plastik atıklar sirkeye dönüştürülebilir

Geliştirilen sistemde özel bir katalizör, güneş ışığını kullanarak plastikleri parçalayarak çevreye zararlı emisyon oluşturmadan kimyasal bir ürüne dönüştürüyor. Doğadan ilham alınarak tasarlanan bu yöntem, özellikle mikroplastik kirliliğine karşı sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Yeni teknoloji; PVC, PET, PP ve PE gibi farklı plastik türlerini aynı anda işleyebiliyor. Laboratuvar aşamasında olan sistemin, gelecekte büyük ölçekli geri dönüşüm süreçlerinde kullanılarak hem plastik kirliliğini azaltması hem de gıda ve sanayide kullanılan değerli asetik asit üretmesi bekleniyor.