İnsanlarda ilk kez görülen parazit! Kadının beyninde ortaya çıktı

Karın ağrısı, öksürük ve gece terlemeleriyle hastaneye başvuran kadının akciğer, karaciğer ve dalağında hasar tespit edildi ancak yapılan testlerde enfeksiyonun kaynağı uzun süre bulunamadı. Yaklaşık bir yıl sonra gelişen hafıza sorunları üzerine yapılan beyin MR'ında bir lezyon saptandı. Ameliyat sırasında doktorlar, beynin ön lobunda canlı bir parazit solucan keşfetti.

Yaklaşık 8 santimetre uzunluğundaki parazitin, normalde piton yılanlarında yaşayan Ophidascaris robertsi adlı bir tür olduğu belirlendi. Uzmanlar, kadının yabani ot toplarken parazit yumurtalarıyla kirlenmiş bitkiler aracılığıyla enfekte olmuş olabileceğini düşünüyor.

Parazit cerrahiyle çıkarıldıktan ve antiparaziter tedavi uygulandıktan sonra hastanın akciğer ve organ hasarının büyük ölçüde iyileştiği bildirildi. Bu vaka, söz konusu parazitin insan beyninde tespit edildiği ilk kayıt olarak tıp literatürüne geçti.