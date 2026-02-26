Korkutan uyarı: "Antik katil" antibiyotiklere karşı bağışıklık kazanıyor!

ScienceAlert'te yayımlanan güncel verilere göre, tüberküloz bakterisi (Mycobacterium tuberculosis) evrimleşerek antibiyotiklerin etkisinden kaçmayı başarıyor. Uzmanlar, çoklu ilaca dirençli tüberküloz (MDR-TB) vakalarındaki artışın, küresel sağlık sistemlerini ciddi bir krizin eşiğine getirdiğini belirtiyor. Geçmişte milyonlarca can alan bu hastalık, bugün en gelişmiş ilaçları bile etkisiz hale getirecek şekilde güç topluyor.

SESSİZ BİR PANDEMİ KAPIDA MI?

Bilim dünyası, tüberkülozun COVID-19'un gölgesinde kalarak ihmal edildiğini ancak halen dünyanın en ölümcül ikinci bulaşıcı hastalığı olduğunu hatırlatıyor. Eğer yeni tedavi yöntemleri ve aşılar geliştirilmezse, basit bir enfeksiyonun bile tedavi edilemediği "antibiyotik öncesi karanlık döneme" geri dönme riskiyle karşı karşıyayız.

Dünya Sağlık Örgütü verileriyle desteklenen raporlar, bu sessiz pandemiyi durdurmak için uluslararası iş birliğinin ve tıbbi araştırmalara ayrılan fonların hayati önem taşıdığını vurguluyor. İnsanlığın bu kadim düşmanına karşı verdiği savaşta zaman daralıyor.