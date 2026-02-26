Yapay zekaya şifre emanet etmeyin: "Güçlü" görünen tuzaklara dikkat!

İnsanlar, şifre oluşturmak da dahil olmak üzere günlük işler için giderek daha fazla yapay zekaya yöneliyor; ancak akıllıca bir kısa yol gibi görünen bu durum aslında güvenliğinizi riske atabilir.

Çoğumuz bu hayal kırıklığını biliriz: Yeni bir hizmete kaydolurken veya eski bir girişi güncellerken, zihniniz boşalmış bir halde boş şifre alanına bakıp kalırsınız. Gereksinimler kısa sürede birikir: büyük ve küçük harf karışımı, minimum karakter sayısı, rakamlar, özel semboller... ve tabii ki tamamen benzersiz olması gerekir.

Bankacılık, alışveriş, yayın platformları ve sosyal medyayı kapsayan düzinelerce hesapla birlikte, siber güvenlik uzmanlarının kimlik bilgilerini yeniden kullanmanın tehlikeleri hakkındaki sürekli uyarıları da eklenince, her seferinde yeni ve karmaşık bir şifre bulmak neredeyse imkansız görünebilir. Bu nedenle, bazı kullanıcıların bu işi yapay zekaya devretmesi şaşırtıcı değil.