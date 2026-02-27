Erken yaşta teknoloji aşısı: Aydın’da bilimin ışığı "bobinle" parladı





Aydın Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji atölyesi, ana sınıfı öğrencilerini ağırladı. Atölyeyi ziyaret eden minik öğrenciler, gerçekleştirilen deneylerle bilimi yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında öğrencilere atölyenin çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. Ardından düzenlenen "Tesla bobini ile elektrik aktarımı" deneyiyle çocuklar, elektriğin temassız iletimine ilişkin uygulamayı yerinde gözlemledi. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen deney sırasında miniklerin heyecanı ve merakı dikkat çekti. Tesla bobini düzeneğiyle yapılan uygulamada floresan tüpün kablosuz şekilde aydınlanması, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Yetkililer, erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışmanın çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sağladığını belirterek, benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.