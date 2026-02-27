Gerçek gökyüzüne çıkmadan önceki son durak: Havadaki o risk artık yerde sıfırlanıyor!

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar yaptığı açıklamada, uzun süredir yürüttükleri çalışmalarda son noktaya geldiklerini söyledi. Nacar, "Bu proje bitti sayılabilir. Teslimat aşamasına geldik. Teslim edildiği zaman da ilk helikopteri alan Jandarma Havacılık pilotlarımız bu simülatörde eğitimlerini alacaklar." dedi.

HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin pilotlarının tip intibak, acil durum, tazeleme, görev provası ve bakım/test pilotu eğitimlerinde kullanılması için geliştirdiği GÖKSİM'i göreve hazır hale getirdi.

Geçmişte yerli-yabancı ATAK, Seahawk, Black Hawk, Cougar gibi helikopter simülatör tecrübeleri olduğunu anlatan Nacar, GÖKSİM'in bütün yazılımı baştan sona yerli olarak üretildiği için özel bir yeri bulunduğunu söyledi.

Nacar, GÖKSİM için yürüttükleri çalışmaları şöyle anlattı:

"Geçen süre içinde görsel sistemini, ekranlarını, görüntü üretecini, bunların veri tabanlarını, yani havaalanı bilgilerini, etrafta gördüğümüz dış dünyayı canlandırdığımız veri tabanlarını ve bunların görsel modellerini artık kendi kütüphanemizi oluşturarak yerlileştirdik. Bu simülatörde de önemli olan pilotlarımıza aşinalık kazandırmak, zorunlu olan simülatör eğitimlerini bu simülatörde aldırmak. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nın üst seviye kalifikasyonuna haiz bu simülatörler. Dolayısıyla burada eğitim alacak pilotların uçuş saatleri de gerçek uçuş saatinden sayılacak."

Simülatörün dışarıdan çok heybetli göründüğünü ifade eden Nacar, "Onun sebebi ise aslında helikopterlerin sadece tek bir ön pencereye, panoramik pencereye değil, aynı zamanda altta da aşağıyı görecek pencerelere sahip olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla açı büyüdüğü için görsel sistemin büyümesi gerekiyor. Ekranların, içeride kullandığımız ayna sisteminin, projeksiyon sisteminin, özel projeksiyonların ona göre büyümesi gerekiyor." diye konuştu.