Gökyüzünden bir gecede 800 bin bildirim geldi!
Uzay bilim dünyası, Şili’nin And Dağları'nda yer alan Vera C. Rubin Gözlemevi’nden gelen devasa veri akışıyla sarsıldı. Gözlemevi, yeni devreye giren uyarı sistemi üzerinden dünya genelindeki astronomlara sadece bir gecede tam 800.000 bildirim gönderdi.
Yaklaşık 20 yıldır hazırlık süreci devam eden Rubin Gözlemevi, dünyanın en büyük dijital kamerasına ve son derece hassas bir aynaya sahip. Salı gecesi gönderilen bu ilk büyük veri paketi; yeni keşfedilen asteroidler, süpernovalar ve aktif galaksi çekirdeklerini içeriyor. Washington Üniversitesi tarafından geliştirilen özel yazılım sayesinde, gökyüzündeki en ufak bir ışık değişimi veya hareketli nesne anında tespit edilerek bilim insanlarına ulaştırılıyor.
HEDEF GECEDE 7 MİLYON UYARI
Yazılım ekibi, bu sistemin ilerleyen dönemde kapasitesini artırarak gecelik 7 milyon uyarı üreteceğini belirtiyor. Sistemin en büyük avantajı ise hızı: Bir gök olayı gerçekleştikten sadece iki dakika sonra astronomlar durumdan haberdar oluyor. Bu sayede, kısa süreli ve nadir görülen kozmik olayların kaçırılmadan takip edilmesi hedefleniyor.
Bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak olan 10 yıllık büyük gökyüzü taraması (LSST) ile Rubin Gözlemevi'nin, şimdiye kadar tüm optik teleskopların toplamından daha fazla nesneyi gözlemlemesi bekleniyor. Uzayın derinlikleri artık hiç olmadığı kadar yakın ve anlık takipte!