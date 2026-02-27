Gökyüzünden bir gecede 800 bin bildirim geldi!

Yaklaşık 20 yıldır hazırlık süreci devam eden Rubin Gözlemevi, dünyanın en büyük dijital kamerasına ve son derece hassas bir aynaya sahip. Salı gecesi gönderilen bu ilk büyük veri paketi; yeni keşfedilen asteroidler, süpernovalar ve aktif galaksi çekirdeklerini içeriyor. Washington Üniversitesi tarafından geliştirilen özel yazılım sayesinde, gökyüzündeki en ufak bir ışık değişimi veya hareketli nesne anında tespit edilerek bilim insanlarına ulaştırılıyor.

HEDEF GECEDE 7 MİLYON UYARI

Yazılım ekibi, bu sistemin ilerleyen dönemde kapasitesini artırarak gecelik 7 milyon uyarı üreteceğini belirtiyor. Sistemin en büyük avantajı ise hızı: Bir gök olayı gerçekleştikten sadece iki dakika sonra astronomlar durumdan haberdar oluyor. Bu sayede, kısa süreli ve nadir görülen kozmik olayların kaçırılmadan takip edilmesi hedefleniyor.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak olan 10 yıllık büyük gökyüzü taraması (LSST) ile Rubin Gözlemevi'nin, şimdiye kadar tüm optik teleskopların toplamından daha fazla nesneyi gözlemlemesi bekleniyor. Uzayın derinlikleri artık hiç olmadığı kadar yakın ve anlık takipte!