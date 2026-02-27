Güneş’in 1.540 katı: Uzayda bir dev can çekişiyor!

Dünya'dan yaklaşık 163 bin ışık yılı uzaklıkta, Büyük Macellan Bulutu galaksisinde yer alan WOH G64 isimli bu yıldız, uzun süredir "kırmızı üstdev" olarak biliniyordu. Ancak bilim insanları, yıldızın sadece birkaç yıl içinde sıcaklığını hızla artırarak sarı bir renge büründüğünü fark etti. Bu kadar kısa bir sürede gerçekleşen değişim, insan ömrü ölçeğinde daha önce nadiren rastlanmış bir olay olarak nitelendiriliyor. Güneş'ten 280 bin kat daha parlak olan bu devin, çevresindeki toz ve gaz kabuğunu şiddetli bir şekilde püskürttüğü ve bu sürecin bir "yıldız ölümü" başlangıcı olabileceği belirtiliyor.

Peki, sırada ne var? Araştırmacılar, bu dönüşümün devasa bir süpernova patlamasının habercisi olabileceğini düşünüyor. Eğer WOH G64 bu hızla kütle kaybetmeye devam ederse, yakın bir gelecekte muazzam bir patlamayla galaksiyi aydınlatabilir ve geriye bir kara delik bırakabilir. Evrenin en uç noktalarındaki bu kozmik gösteri, yıldızların nasıl sona erdiğini anlamak isteyen bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.