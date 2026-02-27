İnternet hızınızın düşmesine neden olan o hata!

İnternet hızınızda bir yavaşlama hissediyorsanız ve bunun nedenini çözemiyorsanız, cevap sandığınızdan çok daha basit olabilir. İngiltere merkezli karşılaştırma platformu tarafından yapılan son araştırmalar, birçok ev sahibinin router cihazlarına kaç farklı cihazın bağlı olduğunun farkında bile olmadığını ortaya koyuyor. Verilere göre, standart bir evde şu anda ortalama 16 farklı internet bağlantılı cihaz bulunuyor ve bu kalabalık, dijital trafiği ciddi şekilde aksatıyor.

Akıllı kapı zillerinden güvenlik kameralarına kadar pek çok cihaz, biz onları aktif olarak kullanmasak bile arka planda sürekli veri gönderip almaya devam ediyor. Bu durum, özellikle fiber altyapıya sahip olmayan evlerde iş toplantıları için yapılan görüntülü görüşmeleri veya platform üzerinden film izleme keyfini sekteye uğratabiliyor. Uzmanlar, internet bağlantısını bir yola benzetiyor; yoldaki araç sayısı arttıkça trafik kaçınılmaz olarak yavaşlıyor. Fiber optik bağlantılar bu yoğunluğu kaldırabilecek "geniş yollar" sunarken, eski bakır kablolu bağlantılar bu yükün altında eziliyor.