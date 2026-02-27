İnternet hızınızın düşmesine neden olan o hata!
Evdeki internet hızınızın neden bir türlü düzelmediğini merak ediyorsanız, sorumlu aslında gözünüzün önünde duran ama fark etmediğiniz "görünmez kalabalık" olabilir. İngiltere'de yapılan araştırmalar, modern bir evin ortalama 16 farklı cihazla internet trafiğini adeta bir otoyol kilitlenmesine çevirdiğini gösteriyor.
İnternet hızınızda bir yavaşlama hissediyorsanız ve bunun nedenini çözemiyorsanız, cevap sandığınızdan çok daha basit olabilir. İngiltere merkezli karşılaştırma platformu tarafından yapılan son araştırmalar, birçok ev sahibinin router cihazlarına kaç farklı cihazın bağlı olduğunun farkında bile olmadığını ortaya koyuyor. Verilere göre, standart bir evde şu anda ortalama 16 farklı internet bağlantılı cihaz bulunuyor ve bu kalabalık, dijital trafiği ciddi şekilde aksatıyor.
Akıllı kapı zillerinden güvenlik kameralarına kadar pek çok cihaz, biz onları aktif olarak kullanmasak bile arka planda sürekli veri gönderip almaya devam ediyor. Bu durum, özellikle fiber altyapıya sahip olmayan evlerde iş toplantıları için yapılan görüntülü görüşmeleri veya platform üzerinden film izleme keyfini sekteye uğratabiliyor. Uzmanlar, internet bağlantısını bir yola benzetiyor; yoldaki araç sayısı arttıkça trafik kaçınılmaz olarak yavaşlıyor. Fiber optik bağlantılar bu yoğunluğu kaldırabilecek "geniş yollar" sunarken, eski bakır kablolu bağlantılar bu yükün altında eziliyor.
Ancak asıl tehlike "hayalet cihazlar" olarak adlandırılan, kullanılmadığı halde modeme bağlı kalan eski teknolojik ürünlerden kaynaklanıyor. Geniş bant uzmanı Max Beckett, çekmecelerde unutulmuş eski tabletlerin, akıllı prizlerin veya artık ihtiyaç duyulmayan akıllı hoparlörlerin router ile sürekli iletişim kurarak bant genişliğini işgal ettiğini belirtiyor. Bu cihazlar kapalı görünseler bile güncelleme kontrolü yapmak veya veri iletmek için arka planda çalışmaya devam ederek bağlantıyı "tıkıyor."
Daha sorunsuz bir internet deneyimi için uzmanların tavsiyesi ise oldukça net: Eviniz akıllı cihazlarla doluysa,haftada bir kez "dijital bahar temizliği" yaparak artık kullanmadığınız cihazların Wi-Fi bağlantısını kesmek veya bu cihazları tamamen kapatmak hızınızda anlık bir artış sağlayabilir. Unutmayın, sadece insanlar çevrimiçi olduğunda değil, dokunmadığınız cihazlar da internetinizi yavaşlatıyor olabilir.