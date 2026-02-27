NASA'nın kayıp ay aracında "yok artık" dedirten hata: Yeni rapor gerçeği ortaya çıkardı!

Şubat 2025'te SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan Lunar Trailblazer, yörüngeye oturduktan sadece bir gün sonra Dünya ile iletişimini koparmıştı. Bilgi Edinme Hakkı Yasası (FOIA) kapsamında elde edilen raporlar, uzay aracının güneş panellerinin Güneş'e doğru değil, tam 180 derece ters yöne yönlendirildiğini gösteriyor. İhtiyacı olan ışığı alamayan aracın pilleri hızla tükendi ve sistemleri tamamen çökerek derin uzayda kayboldu.

Raporda, mühendislerin fırlatma öncesinde bu hayati konumlandırma sistemini yeterince test etmedikleri sert bir dille eleştiriliyor. Ay'ın güney kutbundaki karanlık kraterlerde donmuş su arayacak olan bu yenilikçi küçük uydu, maalesef bir dikkatsizlik kurbanı oldu.

Uzay araştırmaları tarihine geçen bu talihsiz olay, uzay meraklılarında büyük şaşkınlık yarattı. Lunar Trailblazer'ın dramatik sonu, uzay görevlerinde en ufak bir test eksikliğinin bile ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini acı bir şekilde kanıtladı.