Kızıl Gezegen'in şifresi Şili'de kırıldı! O kristalin içinden çıkanlara inanamayacaksınız...

Şiddetli rüzgarlar ve kavurucu güneşle dövülen bu ıssız bölgede, 4000 ile 6000 yıllık geçmişe sahip jips (alçıtaşı) kristalleri gün yüzüne çıkarıldı. Peki sıradan gibi görünen bu mineralleri astrobiyologlar için böylesine önemli yapan detay neydi? Yapılan araştırmalar, yarı saydam yapıdaki bu eşsiz kristallerin, içlerinde barındırdıkları antik mikroorganizmaları ölümcül ultraviyole radyasyondan ve şiddetli kuraklıktan koruyan mucizevi bir sığınak görevi gördüğünü kanıtladı. Üstelik analizlerde, kristallerin derinliklerinde yalnızca canlı organizmalar değil, korunmuş fosil izleri ve hücre yapıları da bulundu.

Uzmanlara göre bu şoke edici tablo, atmosferini kaybeden Mars'ın geçmişinde de tam olarak böyle yaşanmış olabilir. Kızıl Gezegen'in sülfat açısından son derece zengin olduğu biliniyor. Bilim insanları, milyarlarca yıl önce Mars'ta yeşermiş olası bir mikrobik yaşamın, bugün hâlâ o soğuk gezegenin yüzeyindeki benzer kristallerin içinde uyuduğuna inanıyor. Artık gelecekteki uzay görevlerinin en büyük hedefi, Dünya dışı yaşamın bu sessiz tanıklarını ortaya çıkarmak olacak!