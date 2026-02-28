Kusursuz deneyim beklerken hayal kırıklığı: Samsung One UI 8.5'te hata!

Hata, özellikle bildirim panelinin alt kısmında bulunan "Bildirim ayarları" butonunda kendini gösteriyor. Normalde simetrik bir yapıda olması gereken bu butonun çerçevesi beklenmedik şekilde küçülüyor ve alışılmış konumundan kayarak arayüzün görsel bütünlüğünü bozuyor. Kullanıcılar, bu durumun arayüzde estetik olmayan, tuhaf bir görüntü oluşturduğunu belirtiyor. Sorunun en dikkat çekici yanı ise tamamen rastgele ortaya çıkması; yani her bildirim paneli açıldığında bu hata ile karşılaşılmıyor. Ancak görsel bir bozukluk olmasına rağmen, butonun tıklanma işlevinde herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Aralık ayından beri test aşamasında olan One UI 8.5'in yedinci beta sürümünün Mart ayında yayınlanması planlanıyor. Samsung'un bu yeni güncellemeyle söz konusu ölçeklendirme hatasını tamamen gidermesi ve kararlı sürüm öncesi sistemi stabilize etmesi bekleniyor. Şirketin kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak, merakla beklenen resmi güncellemeyi bahar aylarında sorunsuz bir şekilde sunması hedefleniyor.