Yapay zeka artık düşüncelerinizi okuyabiliyor: "Zihin altyazısı" dönemi

Bu teknolojik atılımlar sadece Japonya ile sınırlı değil. Stanford Üniversitesi'nde yürütülen benzer çalışmalarda, beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) sayesinde felçli ve ALS hastalarının yalnızca düşünerek iletişim kurması sağlandı. Yapay zeka, hastaların beyin sinyallerini anlık yakalayarak "içsel konuşmaları" yüzde 74'e varan doğrulukla ekrana yansıtmayı başardı. Üstelik bu sistemler, beyin verilerinden yola çıkarak kişilerin zihnindeki görüntüleri de yeniden inşa edebiliyor.

Özellikle konuşma yetisini kaybetmiş hastalar için kelimenin tam anlamıyla devrim niteliğinde olan bu teknoloji, beraberinde ciddi etik tartışmaları da getiriyor. Uzmanlar, tarihte ilk kez "zihinsel mahremiyetin" tehlikeye girebileceği konusunda uyarıyor. Gelecekte rüyaların veya gizli düşüncelerin izinsiz gözetlenebilme ihtimali, yapay zeka odaklı küresel yasal düzenlemelerin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu açıkça gözler önüne seriyor.