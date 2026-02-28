Yapay zekanın en zor sınavı: AGI yolunda kritik eşik

Sınav; matematik, fizik ve beşeri bilimler gibi onlarca farklı alanda, sıradan bir internet aramasıyla cevaplanamayacak 2.500'den fazla karmaşık sorudan oluşuyor. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı: Google'ın en yeni modeli Gemini 3, %48,4 gibi rekor bir skor elde ederek rakiplerini geride bıraktı. Onu takip eden modeller ise ancak %20 ile %30 bandında kalabildi.

Ancak uzmanlar temkinli. Her ne kadar Gemini 3'ün sergilediği bu "doktora seviyesindeki" akıl yürütme yeteneği AGI'nin ilk somut işaretleri olarak görülse de, bu durum yapay zekanın henüz bir insan gibi her alanda tam bilince ulaştığı anlamına gelmiyor. Yine de bu test, yapay zekanın sadece ezber değil, derin mantık kurma becerisinin hızla geliştiğini kanıtlıyor. Teknoloji dünyası şimdi şu soruyu tartışıyor: Eğer bu "insanlığın son sınavı" ise, bir sonraki aşamada bizi ne bekliyor?